' Due in una mutanda' dell' Anonima GR in scena al Teatro AncheCinema di Bari

8 gen 2026

Al Teatro AncheCinema di Bari, proseguono le repliche di

Continuano le repliche dello spettacolo Due in una mutanda dell’Anonima G.R.: un successo travolgente che, a partire dal 25 dicembre, ha registrato platee piene, per un totale finora di più di 3000 spettatori. Lo spettacolo teatrale ha sfidato grandi titoli in programmazione nei cinema del. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

