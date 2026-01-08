' Due in una mutanda' dell' Anonima GR in scena al Teatro AncheCinema di Bari
Al Teatro AncheCinema di Bari, proseguono le repliche di
Continuano le repliche dello spettacolo Due in una mutanda dell’Anonima G.R.: un successo travolgente che, a partire dal 25 dicembre, ha registrato platee piene, per un totale finora di più di 3000 spettatori. Lo spettacolo teatrale ha sfidato grandi titoli in programmazione nei cinema del. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Lo spettacolo 'Due in una mutanda' dell'Anonima G.R. in scena al Teatro AncheCinema di Bari
Leggi anche: "Due in una mutanda" di e con Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli in scena a Bari
“Due in una mutanda”: continua il successo dell’Anonima G.R.; 'Due in una mutanda': continua il successo dell'Anonima G.R. Prossimi appuntamenti a Bari; All'AncheCinema di Bari tornano Marmone e Schiavarelli; Rotocalco n° 1 del 7 gennaio 2026.
“Due in una mutanda”: continua il successo dell’Anonima G.R. Prossimi appuntamenti a Bari - è la compagnia di teatro comico tra le più note, grazie anche alla serie ... noinotizie.it
Spettacolo teatrale 'Due in una mutanda' di Marmone e Schiavarelli a Bari - Spettacolo teatrale ANONIMA GR / DUE IN UNA MUTANDA a Bari: Biagio e Ketty, gemelli siamesi, affrontano la separazione. mentelocale.it
Continua l'incredibile successo di Due in una mutanda, spettacolo teatrale dell'Anonima GR di e con Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli e con Brando Rossi, Azzurra Martino, Antonello D'Onofrio e Gennaro Santoro. Ultimi biglietti qui: bit.ly/MUTANDA ( - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.