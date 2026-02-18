Omaggio a Giovanni Sacchi Dopo l’archivio ceduto un giardino col suo nome

L’amministrazione ha deciso di cedere l’Archivio Sacchi, anche se il principe dei modellisti sestesi aveva lasciato questo patrimonio alla città. Questa scelta ha portato alla creazione di un giardino dedicato a Giovanni Sacchi, che ora porta il suo nome. Il nuovo spazio verde, situato nel centro di Sesto San Giovanni, ospita alcune delle sue opere e ricordi. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra cittadini e appassionati di modellismo.

Anni fa l'amministrazione si era disfatta dell' Archivio Sacchi, oggi esposto in parte infinitesimale all'Adi di Milano, nonostante il principe dei modellisti sestesi lo avesse lasciato alla città come eredità. Nei giorni scorsi la commissione Toponomastica - e l'assessore all'Urbanistica Antonio Lamiranda - hanno deciso di intitolare a Giovannino Sacchi un giardinetto. La proposta arriva dal circolo culturale Il Tricolore ed è datata 30 luglio 2024. L'area verde intitolata è quella di via Granelli angolo via Milanese, proprio vicino all'ormai ex casa dell'Archivio. Nato a Sesto nel 1913, operaio alla Ercole Marelli e poi apprendista come modellista meccanico alla bottega Ceresa & Boretti di Milano, "Il Sacchi", come veniva chiamato, dal Dopoguerra in poi ha legato il suo nome ad alcuni dei mobili ed elettrodomestici più iconici di sempre: dal Grillo, il primo telefono a conchiglia prodotto da Siemens, al televisore Brionvega, fino all'elegante caffettiera Alessi.