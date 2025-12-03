Nuova tappa del lungo 25 Novembre di Cernusco, venerdì in città arriva la delegazione dominicana che porterà la testimonianza di Minou Tavárez Mirabal, figlia di Minerva Mirabal, una delle tre sorelle che si opposero al regime di Trujillo e per questo vennero assassinate il 25 novembre 1960. È proprio per celebrarne la memoria che l’Onu ha scelto di dedicare la data alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ci sarà anche l’ambasciatore Rafael Antigua. Visiteranno il Giardino Sorelle Mirabal, che il Comune ha intitolato alle tre eroine nell’ambito del progetto di toponomastica femminile che ha ridato voce a venti grandi donne del passato e del presente dimenticate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sorelle "libere". E assassinate . Il ricordo nel giardino col loro nome