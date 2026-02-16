Napoli ha perso terreno nel campionato, e la distanza dalla vetta si fa sempre più difficile da colmare. La squadra non riesce a trovare la vittoria da diverse partite, e il divario con le prime posizioni aumenta ogni settimana. I tifosi si chiedono come migliorare le prestazioni per restare competitivi.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ vero che la speranza è l’ultima a morire e che nel calcio si possono guadagnare punti in successione così come perderli. Basta un periodo un po’ così per trovarsi in un attimo a dover colmare un divario importante. Ma questo può accadere anche a chi indossa i panni della lepre in questo momento. Bisogna fare i conti, però, anche con la realtà dei fatti. Recuperare undici punti all ‘Inter, con un Milan di mezzo che potrebbe allungare anche avendo una gara in meno, senza avere ancora i big che faticano a tornare, è impresa ardua. Le parole di Conte a fine gara, profumano di intelligenza e realtà: guardarsi le spalle per difendere il piazzamento Champions e chiedere ai giocatori di giocarsi il proprio futuro per far capire chi può fare parte del Napoli e chi invece dovrà trovarsi una nuova destinazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, il gap si fa incolmabile: da oggi si costruisce il futuro

