Napoli ha perso terreno nel campionato, e la distanza dalla vetta si fa sempre più difficile da colmare. La squadra non riesce a trovare la vittoria da diverse partite, e il divario con le prime posizioni aumenta ogni settimana. I tifosi si chiedono come migliorare le prestazioni per restare competitivi.
Tempo di lettura: 2 minuti E’ vero che la speranza è l’ultima a morire e che nel calcio si possono guadagnare punti in successione così come perderli. Basta un periodo un po’ così per trovarsi in un attimo a dover colmare un divario importante. Ma questo può accadere anche a chi indossa i panni della lepre in questo momento. Bisogna fare i conti, però, anche con la realtà dei fatti. Recuperare undici punti all ‘Inter, con un Milan di mezzo che potrebbe allungare anche avendo una gara in meno, senza avere ancora i big che faticano a tornare, è impresa ardua. Le parole di Conte a fine gara, profumano di intelligenza e realtà: guardarsi le spalle per difendere il piazzamento Champions e chiedere ai giocatori di giocarsi il proprio futuro per far capire chi può fare parte del Napoli e chi invece dovrà trovarsi una nuova destinazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Come si costruisce il consenso politico oggi
Luca Marinelli, attore romano, ha spiegato oggi come si costruisce il consenso politico nel mondo di oggi, sottolineando che la comunicazione diretta e l’uso dei social media sono ormai strumenti fondamentali per raggiungere gli elettori.
Il 6 febbraio 2026, Milano Cortina 2026 inviterà il mondo a scoprire che l’Armonia non è solo ciò che si vede o si ascolta, ma ciò che unisce, ispira e costruisce il futuro.
Il 6 febbraio 2026, Milano Cortina 2026 inaugurerà un evento sportivo internazionale che va oltre le competizioni, promuovendo il valore dell’armonia come principio universale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
