Centro per anziani o asilo? Si discute il futuro dell' ex scuola elementare E intanto si aspetta il futuro polo dell' infanzia
Si discute del futuro dell'ex scuola elementare di Madonna dell'Albero, ora al centro di un dibattito tra riqualificazione come centro per anziani o asilo. Mentre si attende la definizione del nuovo
Quale futuro per la "scuolina" del paese? Fin dall'annuncio della chiusura della scuola elementare di Madonna dell'Albero, all'interno del piano di riorganizzazione della rete scolastica avviato dalla Giunta Barattoni, diversi abitanti della frazione si sono mossi per evitare che lo storico. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
