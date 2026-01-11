Centro per anziani o asilo? Si discute il futuro dell' ex scuola elementare E intanto si aspetta il futuro polo dell' infanzia

Da ravennatoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si discute del futuro dell'ex scuola elementare di Madonna dell'Albero, ora al centro di un dibattito tra riqualificazione come centro per anziani o asilo. Mentre si attende la definizione del nuovo

Quale futuro per la "scuolina" del paese? Fin dall'annuncio della chiusura della scuola elementare di Madonna dell'Albero, all'interno del piano di riorganizzazione della rete scolastica avviato dalla Giunta Barattoni, diversi abitanti della frazione si sono mossi per evitare che lo storico. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Un ‘Umarell tour’ alla scoperta delle opere Pnrr: si parte dal polo dell’infanzia dell’Osservanza

Leggi anche: A scuola si pianta il futuro: Carabinieri e bambini uniti nella Festa dell’Albero

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Centro per anziani o asilo? Si discute il futuro dell'ex scuola elementare. E intanto si aspetta il futuro polo dell'infanzia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.