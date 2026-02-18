oltre i generi e le classificazioni echi suggestivi di un altro eco

L'ornitorinco è Umberto Eco. E Umberto Eco è un ornitorinco (si chiama antimetabole, una figura retorica che gli piaceva molto). Curioso ibrido naturale che sfida le tassonomie classiche, l'ornitorinco è nel regno animale ciò che Eco era in quello culturale: una felice anomalia che dimostra come sia necessario mescolare i concetti, rinegoziare gli schemi cognitivi e superare le categorie esistenti per dare vita a qualcosa di nuovo. Se Umberto Eco non avesse fatto tutto ciò, se nei suoi saggi, nei suoi articoli e nei suoi romanzi non avesse sempre contaminato l'alta erudizione con il divertissement, Kant con l'ornitorinco, la teologia medievale con il giallo, il dotto col già detto, Heidegger con Heidi, Buzzati con Buzzanca, Eunapio di Sardi con Lando il camionista, Proust con Prost, non avrebbe scritto né le sue Bustine di Minerva né Il nome della rosa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco: al via la maratona globale “Eco Eco Eco”Per ricordare i dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, le tre organizzazioni hanno deciso di lanciare una maratona online chiamata “Eco Eco Eco”.

