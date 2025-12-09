Cambia volto uno dei tratti costieri più suggestivi | crolla un altro pezzo di falesia

Lecceprima.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TORRE SANT’ANDREA (Melendugno) – Un altro pezzo di falesia è andato. L’insenatura di Torre Sant’Andrea, tra la sera di sabato e le prime ore di domenica, è stato interessata da un vistoso cedimento, ma per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone.Nonostante il periodo di fatto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

