Bimbi nel bosco perché dopo l’udienza di ieri i tre fratellini non sono ancora tornati a casa dai genitori
Dopo l’udienza di ieri, i tre fratellini cresciuti nei boschi di Chieti non sono ancora tornati dai genitori. La loro permanenza lontano da casa durerà finché le autorità giudiziarie non avranno stabilito che le condizioni siano idonee a garantire una crescita sicura e serena. Un caso che desta attenzione e riflessione sulla tutela dei minori e sull’importanza di un ambiente protetto per il loro sviluppo.
I bambini cresciuti nei boschi di Chieti ritorneranno a casa solo quando l’autorità giudiziaria potrà affermare che ci sono i presupposti per una crescita serena. A dirlo a Fanpage.it è l'avvocato Gabriella Di Fresco, esperta in Diritto di Famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
