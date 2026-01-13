Per il sequestro dei bimbi nel bosco abbiamo già speso oltre 10.000 euro

Dal 20 novembre, mamma Catherine e i suoi tre figli sono collocati in una struttura protetta, con un costo giornaliero di 244 euro. Finora, le spese sostenute per il loro sequestro nel bosco hanno superato i 10.000 euro. Questa situazione evidenzia le implicazioni economiche e sociali di interventi giudiziari di tale natura, sollevando domande sulla gestione delle risorse e sulla tutela dei minori coinvolti.

Mamma Catherine e i suoi tre figli costretti dai giudici a vivere in una struttura protetta dal 20 novembre: mantenerli costa 244 euro al giorno. Eppure non c'era disagio. Il 23 gennaio la perizia psicologica sui genitori. Fortunatamente anche a livello istituzionale sembra che a qualcuno sia rimasto un pizzico di senno. Nei giorni scorsi sono state diffuse - immaginiamo a causa di qualche presunto esperto troppo loquace - indiscrezioni e mezze notizie sulla cosiddetta famiglia del bosco, tutte piuttosto inquietanti. Si è detto, ad esempio, che assistenti sociali e responsabili della casa famiglia in cui ora si trovano i tre piccoli Trevallion stavano valutando l'allontanamento della madre dalla struttura perché eccessivamente riottosa.

Bambini nel bosco, l’allarme del Garante: “Rischierebbero un nuovo trauma se la madre venisse allontanata dalla casa famiglia” - L’ipotesi al vaglio perché Catherine Birmingham si dimostrerebbe sempre “rigida e poco collaborativa”. quotidiano.net

La maestra nella casa famiglia dei bimbi del bosco, speriamo nel ricongiungimento - Queste le prime parole della maestra che oggi ha assunto ufficialmente l'incarico di insegnante dei tre figli della coppia anglo- ansa.it

VOGLIONO ALLONTANARE ANCHE MAMMA CATHERINE DAI SUOI BIMBI! Continua il sequestro ingiusto dei bimbi della famiglia del bosco, ormai un vero e proprio rapimento di minori... Sono bimbi, sono piccoli e dovrebbero stare con la mamma e il papà. - facebook.com facebook

Bimbo morto intossicato dal monossido, l’abitazione è sotto sequestro x.com

