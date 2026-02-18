Olimpiadi verso la cerimonia di chiusura | aggiornamenti su viabilità sicurezza e Zona Gialla
Il Comune di Verona ha definito gli ultimi provvedimenti in coordinamento con prefettura e Fondazione Milano-Cortina. Pass, chiusure, nuove aree taxi e navette: il piano per il 22 febbraio entra nella fase operativa Si avvicina la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e l’amministrazione comunale di Verona ha diffuso gli ultimi aggiornamenti relativi ai provvedimenti viabilistici e alle misure di sicurezza (nel video in basso). Le disposizioni vengono adottate su indicazione del prefetto e in coordinamento con la Fondazione Milano-Cortina, responsabile dell’organizzazione dell’evento. «L’amministrazione sta seguendo con grande attenzione tutta l’organizzazione legata alle cerimonie, garantendo il supporto necessario sia allo svolgimento degli eventi sia agli aspetti di sicurezza, in stretto coordinamento con le forze dell’ordine.🔗 Leggi su Veronasera.it
Dalla zona rossa in piazza della Scala alla chiusura di Parco Sempione: tutte le modifiche alla viabilità di Milano durante le OlimpiadiLe Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si avvicinano, e già si vedono i primi effetti sulla città.
Olimpiadi, Rai ‘reintegra’ Bulbarelli per la telecronaca della cerimonia di chiusuraLa Rai ha deciso di rimettere in pista Auro Bulbarelli per commentare la chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dopo aver sospeso temporaneamente Paolo Petrecca.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Achille Lauro protagonista della Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Milano Cortina, finale all’Arena di Verona con lo show di Gabry Ponte; Cerimonia di chiusura all’Arena di Verona, prime indiscrezioni: si balla con Gabry Ponte; VIDEO | Gabry Ponte farà ballare l'Arena di Verona: protagonista alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi.
Verona verso la chiusura olimpica. E in Arena può arrivare anche TrumpVerona verso la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina, si fa strada l'ipotesi Donald Trump in Arena. veronaoggi.it
Meloni-Trump, possibile incontro alla chiusura delle Olimpiadi. Verso il no alla visita per i anni di guerraROMA Un allineamento d'astri, ma dopotutto in questi giochi olimpici se n’è contato più d'uno, almeno sulle piste. Calendario alla mano, la chiusura dei ... ilmattino.it
Oltre alla “zona gialla” del 22 febbraio e del 6 marzo, è attivo un “Lockdown Perimeter” fino al 31 marzo, con divieti di transito e sosta intorno a piazza Bra. #veronanetwork facebook