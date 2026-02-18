Olimpiadi verso la cerimonia di chiusura | aggiornamenti su viabilità sicurezza e Zona Gialla

Verona, 27 aprile 2024 – Le autorità cittadine hanno annunciato che, per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, saranno in vigore nuove restrizioni alla viabilità e potenziate le misure di sicurezza, dopo aver ricevuto indicazioni dai commissari internazionali. La polizia ha rafforzato i controlli nei punti di accesso principali, mentre la

Il Comune di Verona ha definito gli ultimi provvedimenti in coordinamento con prefettura e Fondazione Milano-Cortina. Pass, chiusure, nuove aree taxi e navette: il piano per il 22 febbraio entra nella fase operativa Si avvicina la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e l’amministrazione comunale di Verona ha diffuso gli ultimi aggiornamenti relativi ai provvedimenti viabilistici e alle misure di sicurezza (nel video in basso). Le disposizioni vengono adottate su indicazione del prefetto e in coordinamento con la Fondazione Milano-Cortina, responsabile dell’organizzazione dell’evento. «L’amministrazione sta seguendo con grande attenzione tutta l’organizzazione legata alle cerimonie, garantendo il supporto necessario sia allo svolgimento degli eventi sia agli aspetti di sicurezza, in stretto coordinamento con le forze dell’ordine.🔗 Leggi su Veronasera.it

Dalla zona rossa in piazza della Scala alla chiusura di Parco Sempione: tutte le modifiche alla viabilità di Milano durante le OlimpiadiLe Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si avvicinano, e già si vedono i primi effetti sulla città.

Olimpiadi, Rai ‘reintegra’ Bulbarelli per la telecronaca della cerimonia di chiusuraLa Rai ha deciso di rimettere in pista Auro Bulbarelli per commentare la chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dopo aver sospeso temporaneamente Paolo Petrecca.

