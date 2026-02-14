Olimpiadi Rai ‘reintegra’ Bulbarelli per la telecronaca della cerimonia di chiusura

La Rai ha deciso di rimettere in pista Auro Bulbarelli per commentare la chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dopo aver sospeso temporaneamente Paolo Petrecca. La scelta arriva in risposta alle polemiche sollevate sulla qualità della telecronaca e alle pressioni esterne, e Bulbarelli tornerà in diretta domenica 22 febbraio. La decisione segue una settimana di tensioni tra la rete pubblica e i media, con molti spettatori che hanno criticato la gestione delle voci in onda.

La Rai correi ai ripari per arginare il caso Paolo Petrecca e 'reintegra' Auro Bulbarelli per la telecronaca della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, in programma domenica 22 febbraio. Il vicedirettore di Rai Sport avrebbe dovuto narrare anche la cerimonia d'apertura ma, complice aver spoilerato la partecipazione allo show di Sergio Mattarella, la Rai lo ha sollevato dal suo incarico, ripiegando sul direttore Petrecca, protagonista di una disastrosa telecronaca con strascichi polemici non indifferenti: dalla protesta della redazione di Rai Sport a quella di tutti i giornalisti Rai.