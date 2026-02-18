Olimpiadi | Team Sprint di bronzo per l' Italia nello sci di fondo

L’Italia conquista una medaglia di bronzo nella gara di Team Sprint di sci di fondo, a causa di una buona prestazione degli atleti italiani. Gli azzurri si sono distinti sfiorando l’oro, arrivando terzi dopo una finale combattuta. La squadra ha dimostrato compattezza e velocità sulla neve, portando a casa un risultato importante.

Arriva ancora una medaglia di bronzo per l'Italia maschile dello sci di fondo: dopo quello della staffetta, infatti, gli azzurri salgono sul terzo gradino del podio anche nella Team Sprint. Nell'ultima frazione, la leggenda norvegese Johannes Høsflot Klæbo ha staccato l'americano Gus Schumacher, involandosi verso il suo quinto oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e decimo complessivo in carriera ai Giochi. Proprio Schumacher ha resistito al ritorno di Federico Pellegrino, cinquistando l'oro, con l'italiano che ha comunque staccato la Svizzera e conquistato, per l'Italia, la seconda medaglia di bronzo nello sci di fondo a questa edizione dei giochi.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

LIVE Sci di fondo, Team sprint tl Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Barp/Pellegrino di bronzo! Primo podio nel format per l’ItaliaLuca Pellegrino si ferma dolorante dopo la gara di sci di fondo a causa di un possibile infortunio, mentre i compagni di squadra, Barp e Pellegrino, conquistano il bronzo nel team sprint alle Olimpiadi 2026.

Olimpiadi: Brignone e Vittozzi oro, l’Italia esulta tra sci alpino e biathlon. Bronzo anche nello sci di fondo.Federica Brignone e Lisa Vittozzi hanno conquistato l’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, portando entusiasmo tra gli italiani.

OLIMPIADI INVERNALI STAFFETTA BIATHLON ITALIA MEDAGLIA D'ARGENTO!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.