Olimpiadi | Brignone e Vittozzi oro l’Italia esulta tra sci alpino e biathlon Bronzo anche nello sci di fondo

Federica Brignone e Lisa Vittozzi hanno conquistato l’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, portando entusiasmo tra gli italiani. Brignone ha trionfato nello sci alpino, mentre Vittozzi ha dominato nel biathlon, portando a casa il primo oro per la loro disciplina. La vittoria di Brignone è arrivata grazie a una discesa perfetta, che le ha permesso di superare le avversarie, mentre Vittozzi ha ottenuto il primo posto con un poligono impeccabile. La giornata si è conclusa con un bronzo anche nello sci di fondo, completando un risultato storico per il Paese

Una Domenica di Trionfi Azzurri: Brignone e Vittozzi Portano l’Italia sul Podio Olimpico. Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 hanno regalato all’Italia una domenica indimenticabile, il 15 febbraio, con le vittorie di Federica Brignone nello sci alpino e Lisa Vittozzi nel biathlon. A completare il quadro, il bronzo conquistato nella staffetta di sci di fondo da Elia Barp e Davide Graz. Un trionfo che celebra l’eccellenza dello sport italiano e proietta i riflettori sulle Dolomiti, confermando la loro capacità di ospitare eventi di portata mondiale. L’Oro di Federica Brignone: Un Sogno Realizzato a Cortina.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Olimpiadi: Brignone oro nel gigante, l’Italia brilla! Medagliere a 20, bronzo nella staffetta sci di fondo.

Federica Brignone ha vinto l’oro nel gigante ai Giochi di Milano-Cortina, portando a casa il primo successo italiano nella disciplina e riempiendo di orgoglio gli appassionati di sci.

Olimpiadi, altro bronzo per l’Italia: Lorello nei 5000 di pattinaggio, ma anche Goggia nello sci e Dalmasso nello snowboard. Argento per la staffetta mista del biathlon – Le sfide

L’Italia torna a salire sul podio alle Olimpiadi con Riccardo Lorello, che conquista un bronzo nel pattinaggio di velocità nei 5000 metri.

