Olimpiadi | Brignone e Vittozzi oro l’Italia esulta tra sci alpino e biathlon Bronzo anche nello sci di fondo

Una Domenica di Trionfi Azzurri: Brignone e Vittozzi Portano l’Italia sul Podio Olimpico. Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 hanno regalato all’Italia una domenica indimenticabile, il 15 febbraio, con le vittorie di Federica Brignone nello sci alpino e Lisa Vittozzi nel biathlon. A completare il quadro, il bronzo conquistato nella staffetta di sci di fondo da Elia Barp e Davide Graz. Un trionfo che celebra l’eccellenza dello sport italiano e proietta i riflettori sulle Dolomiti, confermando la loro capacità di ospitare eventi di portata mondiale. L’Oro di Federica Brignone: Un Sogno Realizzato a Cortina.🔗 Leggi su Ameve.eu

Federica Brignone ha vinto l’oro nel gigante ai Giochi di Milano-Cortina, portando a casa il primo successo italiano nella disciplina e riempiendo di orgoglio gli appassionati di sci.

L’Italia torna a salire sul podio alle Olimpiadi con Riccardo Lorello, che conquista un bronzo nel pattinaggio di velocità nei 5000 metri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Brignone oro nel gigante e Vittozzi nel biathlon. Argento azzurro nello snowboard e bronzo nel fondo - La diretta di Rai Sport + HD; Olimpiadi invernali, Brignone medaglia d'oro nel Gigante e Vittozzi nel Biathlon; Olimpiadi di Milano-Cortina, Brignone e Vittozzi d’oro, fondo di bronzo e argento nel cross: Italia da record ai Giochi; Brignone oro in gigante, Vittozzi nel biathlon. Argento dallo snowboard, di bronzo la staffetta del fondo.

Olimpiadi 2026, i risultati del 15 febbraio: ori Brignone in Gigante e Vittozzi biathlonLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi 2026, i risultati del 15 febbraio: ori Brignone in Gigante e Vittozzi biathlon ... tg24.sky.it

Vittozzi, Brignone, Lollobrigida e Fontana: è l’Olimpiade delle regine azzurre. Il cecchino Lisa cancella la beffa e fa la storiaVittozzi, Brignone, Lollobrigida e Fontana: è l’Olimpiade delle regine azzurre. Il cecchino Lisa cancella la beffa e fa la storia ... sport.virgilio.it

Federica Brignone: secondo Oro in queste Olimpiadi! Pazzesca… facebook

#Brignone strepitosa: oro anche nel gigante, Italia da record alle Olimpiadi invernali x.com