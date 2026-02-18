Olimpiadi snowboard | la Cina si prende l' oro nello slopestyle maschile

La Cina conquista l’oro nello snowboard slopestyle maschile ai Giochi Olimpici, grazie alla performance di Su Yiming, che aveva già ottenuto il bronzo nel Big Air. Il giovane atleta ha affrontato con grinta le discese, sorprendendo pubblico e avversari con salti spettacolari e manovre innovative. La sua vittoria rappresenta un risultato storico per il paese, che si conferma protagonista nello sport invernale. La gara si è svolta sulle montagne di Pechino, attirando numerosi spettatori lungo il percorso.

Va alla Cina l'oro dello snowboard slopestyle maschile, grazie alla super prestazione di Su Yiming già bronzo nel Big Air. Su Yiming ha ottenuto subito, nella prima Run, il miglior punteggio grazie al suo 82,41, incalzato dal giapponese Taiga Hasegawa (82,13). Momentaneamente terzo il francese Romain Allemand con un punteggio di 76,95. Penultimo a scendere, anche l'altro americano Marcus Kleveland si è reso autore di un'ottima prova, ma ha ottenuto un punteggio di 78,96 che lo ha lasciato fuori dal podio per pochi decimi di punto. Quello di Su Yiming è il primo oro per la Cina a queste Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Snowboard, Yiming Su si prende il titolo olimpico nello slopestyle. Podio per Giappone e USAYiming Su ha vinto la medaglia d’oro nello snowboard slopestyle, dopo aver conquistato la vetta con una performance spettacolare che ha impressionato il pubblico.

