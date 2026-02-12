Olimpiadi | nello snowboard cross bis d' oro per l' austriaco Haemmerle

Oggi allo Snow Park di Livigno si sono fatti notare i campioni dello snowboard cross. L’austriaco Haemmerle ha conquistato il secondo oro consecutivo, confermando il suo talento. La giornata si è aperta con grandi emozioni e tanta adrenalina, mentre gli atleti si sfidavano sulle piste. Anche nei Moguls, Mikael Kingsbury ha portato a casa la medaglia d’argento, salendo sul podio per la quarta volta ai Giochi di Milano-Cortina.

Quella di oggi è la giornata dei grandi campioni allo Snow Park di Livigno, nel corso delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: se, infatti, nei Moguls, il canadese Mikael Kingsbury con la sua medaglia d'argento è salito per la quaarta edizione consecutiva dei Giochi sul podio, anche.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Approfondimenti su Livigno Olimpiadi Battocletti regina d’Europa: bis d’oro nel cross e Italia in festa Nadia Battocletti si afferma nuovamente come protagonista nel panorama del cross europeo, conquistando il titolo continentale per la seconda volta. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Livigno Olimpiadi Argomenti discussi: Michela Moioli a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di snowboard cross; Snowboard, regole e programma alle Olimpiadi di Milano-Cortina; Lo Snowboard alle Olimpiadi Invernali: l’energia pura della tavola tra l’esplosività del freestyle e l'ebbrezza della velocità; Quando gareggia Moioli? Date, orari, programma gare e dove vederla. Snowboard cross, il genovese Sommariva conclude ottavoDue partenze sbagliate nella semifinale e nella small final di snowboard cross per Sommariva: non gli hanno consentito di recuperare ... genova24.it Olimpiadi Milano-Cortina, choc nello snowboard: Cam Bolton si frattura il collo, Giochi finitiOlimpiadi invernali finite in anticipo per lo snowboarder australiano Cam Bolton: un'interruzione brusca dovuta ad una frattura del collo, per giunta durante un allenamento lunedì 10 febbraio sulle ... tg.la7.it Snowboard e pattinaggio di velocità diretta #Olimpiadi: segui #Sommariva, #Visintin e #Lollobrigida. Milano Cortina live x.com Olimpiadi Milano-Cortina, choc nello snowboard: Cam Bolton si frattura il collo, Giochi finiti - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.