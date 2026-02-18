Snowboard Yiming Su si prende il titolo olimpico nello slopestyle Podio per Giappone e USA

Yiming Su ha vinto la medaglia d’oro nello snowboard slopestyle, dopo aver conquistato la vetta con una performance spettacolare che ha impressionato il pubblico. La gara si è svolta oggi a Milano Cortina, con i migliori atleti provenienti da tutto il mondo che si sono sfidati su salti e rail. Sul podio sono saliti anche rappresentanti di Giappone e Stati Uniti, che hanno concluso la competizione con ottimi risultati.

Si è da poco conclusa la finale snowboard slopestyle uomini valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Al Livigno Snow Park, dopo tre manche, la medaglia d’oro è stata conquistata dal cinese Yiming Su, capace di chiudere una prima run da ben 82.41 punti, il punteggio più alto di tutta la finale. Per l’asiatico è la seconda medaglia olimpica dopo il bronzo ottenuto nel Big Air. Nelle altre due run, Su ha poi comunque messo a segno due prestazioni di alto livello da 79.90 e da 82.18. È stato però come detto il primo score, al termine di una run con poche sbavature, a regalare il titolo al cinese che sale nuovamente sul podio olimpico dello slopestyle (a Pechino 2022 fu argento). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Snowboard, Yiming Su si prende il titolo olimpico nello slopestyle. Podio per Giappone e USA Moioli bronzo nello Snowboard cross, terzo podio olimpico di filaMichela Moioli si aggiudica il bronzo nello snowboard cross alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, portando a casa il suo terzo podio olimpico consecutivo. LIVE Snowboard, Olimpiadi big air in DIRETTA: Yiming Su si riscatta nella seconda manche, attesa per rivedere MatteoliYiming Su si riscatta nella seconda manche di big air e riaccende l’interesse per la gara olimpica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Snowboard, Matteoli delude dopo la grande illusione: è solo quinto; Snowboard oggi, Olimpiadi 2026: orari 18 febbraio, tv, streaming, italiani in gara; UGG presenta la sua nuova campagna di abbigliamento maschile con Central Cee e Su Yiming per la primavera 2026; Snowboard: Su Yiming, dal cortile della scuola al podio olimpico. Snowboard oggi, Olimpiadi 2026: orari 18 febbraio, tv, streaming, italiani in garaUltimi appuntamenti olimpici per lo snowboard. Si va a chiudere oggi il programma a Milano Cortina 2026, con una doppia gara assolutamente entusiasmante ... oasport.it Snowboard: Su Yiming, dal cortile della scuola al podio olimpicoAncora una volta sul podio olimpico ai Giochi invernali di Milano-Cortina, lo snowboarder cinese Su Yiming è sia un campione da record che una ... notizie.tiscali.it La Stampa. . Il campione olimpico di snowboard big air, Su Yiming, in gara per la Cina ai Giochi di Milano-Cortina 2026, racconta le difficoltà dopo aver vinto l'oro a 17 anni ai giochi di Pechino nel 2022: "Dopo le Olimpiadi ho vissuto un periodo difficile. Insegu facebook Lo snowboard big air entra nel vivo con i primi allenamenti ufficiali e sarà tra le prime discipline a salire sul podio. A guidare il Team China c’è Su Yiming, affiancato dal giovane Ge Chunyu, alla sua prima esperienza olimpica. #MilanoCortina2026 # x.com