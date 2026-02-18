Olimpiadi sfida decisiva nel curling contro il Canada | italiani perdono ma possono ancora qualificarsi

L’Italia ha perso contro il Canada nel match decisivo di curling, che ha deciso le sorti del torneo maschile alle Olimpiadi. La squadra azzurra, composta da Giovanella, Arman, Mosaner e Retornaz, ha affrontato una partita difficile, con molte chance di qualificarsi ancora aperte. Durante l’incontro, gli italiani hanno lottato con determinazione, ma hanno dovuto cedere ai canadesi nei momenti chiave. La prossima sfida sarà fondamentale per tentare di passare alla fase successiva del torneo.

La sfida tra Italia-Canada rappresenta l'ottavo impegno nel round robin del torneo maschile di curling, con il quartetto azzurro formato da Giovanella, Arman, Mosaner e Retornaz chiamato a un confronto cruciale per il cammino verso le semifinali. Una vittoria consentirebbe infatti agli Azzurri di compiere un passo determinante nella classifica, avvicinando concretamente la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Di fronte ci sarà una delle squadre più solide della competizione: il Canada guidato dallo skip Brad Jacobs, insieme a Ben Hebert (lead), Brett Gallant (second) e Marc Kennedy (third).