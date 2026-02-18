Oggi, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si giocano i quarti di finale del torneo di hockey su ghiaccio maschile, una fase decisiva che può portare alla semifinale o eliminare le squadre sconfitte. La partita di oggi potrebbe cambiare il destino di molte nazionali e attirare migliaia di tifosi davanti alla tv e in streaming. Le sfide si svolgono a partire dalle prime ore del pomeriggio, con dirette sui canali sportivi e piattaforme online.

Al torneo maschile di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, è arrivato il momento dei quarti di finale: “Dentro o fuori” verso le semifinali, chi vince va avanti chi perde va a casa. In questo mercoledì 18 febbraio, saranno 4 i match, tutti da giocarsi all’Arena Santagiulia: il menù si apre alle ore 12.10 con un indecifrabile Slovacchia-Germania, per poi proseguire con Canada-Cechia alle ore 16.40, sfida nella quale i nordmericani sono favoriti, e Finlandia-Svizzera alle ore 18.10, duello intenso con i finnici favoriti ma con gli elvetici pronti a giocare un brutto scherzo ai nordici. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario hockey ghiaccio maschile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 18 febbraio, tv, programma, streaming

