Olimpiadi Italia da record nello slittino | due ori nel doppio femminile e maschile – Tutte le gare di oggi 11 febbraio

Questa mattina l’Italia festeggia due medaglie d’oro nello slittino. Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner vincono il doppio maschile, portando a casa il secondo oro della giornata. Il risultato conferma la crescita degli azzurri in questa disciplina e rende ancora più ricca la giornata di successi per la Nazionale italiana alle Olimpiadi.

Trionfo azzurro nello slittino: arriva il secondo oro di giornata nel doppio maschile grazie a Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, che conquistano il gradino più alto del podio. Anche Andrea Voetter e Marion Oberhofer avevano regalato all’Italia una medaglia d’oro ai Giochi di Milano-Cortina, vincendo il doppio femminile davanti alle coppie tedesca (argento) e austriaca (bronzo). Delusione azzurri nel Super G. Franjo von Allmen si è già preso la copertina dei Giochi di Milano Cortina. Lo sciatore svizzero vince a Bormio anche il SuperG ed è il terzo oro in altrettante gare olimpiche disputate, dopo quelli in libera e combinata.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Olimpiadi Slittino

Andrea Voetter e Marion Oberhofer conquistano l’oro nel doppio femminile dello slittino ai Giochi di Milano Cortina.

Questa mattina l’Italia ha sorpreso gli Stati Uniti nel curling, vincendo la partita e salendo in classifica.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Olimpiadi Slittino

Argomenti discussi: Italia da record, si può! Obiettivo 20 medaglie, ecco come possiamo conquistarle; Olimpiadi invernali 2026, gli italiani in gara oggi e le ultime news; Chi può vincere per l'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina? Atleti, sport e previsioni di podi; Ai Giochi invernali un’Italia da record con 6 medaglie in un giorno.

Olimpiadi 2026, è record di medaglie azzurre: oro nello short track e bronzo nel curlingAlle Olimpiadi invernali un'Italia da sogno. Con undici medaglie vinte nelle prime giornate di gara è stato eguagliato il numero di ori di Pechino 2022 e quello totale di trionfi, di Torino 2006. La f ... ildigitale.it

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 11Per approfondire: Olimpiadi Milano-Cortina, italiani in gara: programma delle finali e speranze di medaglie ... tg24.sky.it

Oggi in #primapagina L'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina e l'intervista a Valentino Castellani sull'eredità di Torino 2006 vent'anni dopo. La discussione sulla definizione dei Comuni montani si è assestata senza scossoni. Nessuno escluso nella nostra zon - facebook.com facebook

Olimpiadi #MilanoCortina2026, short track, l’Italia vola in casa: oro olimpico nella staffetta mista e #Fontana entra nella leggenda x.com