Speed skating oro storico nell’inseguimento a squadre | Italia campione olimpica dopo 20 anni

Ghiotto, Giovannini e Malfatti dominano la finale contro gli Stati Uniti: +4”51 e ritorno sul gradino più alto del podio a distanza di due decenni da Torino. L’Italia del pattinaggio di velocità scrive una pagina memorabile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti conquistano l’oro nell’inseguimento a squadre maschile, riportando il tricolore sul gradino più alto del podio a vent’anni dall’impresa di Torino 2006. All’Olympic Oval di Rho gli azzurri costruiscono il successo giro dopo giro, imponendo un ritmo insostenibile per gli Stati Uniti nella finale A.🔗 Leggi su Sportface.it

Speed skating, Italia in piazza d’onore nell’inseguimento a squadre ad Hamar. Vincono gli USANell’ultima giornata della tappa di Hamar della Coppa del Mondo di speed skating, l’Italia si distingue conquistando il secondo posto nell’inseguimento a squadre, dietro agli Stati Uniti.

LIVE Speed skating, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: iniziano i quarti dell’inseguimento a squadreGli Stati Uniti e la Germania si sfidano in diretta ai quarti di finale dell'inseguimento a squadre di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo che le loro batterie si sono concluse con tempi molto vicini.

