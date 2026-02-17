Olimpiadi Milano-Cortina | Italia oro nell’inseguimento maschile di pattinaggio

Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno vinto l’oro nell’inseguimento maschile di pattinaggio alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dopo aver superato la competizione con un tempo record. La loro vittoria è arrivata grazie a una strategia precisa e a un ritmo costante durante tutto il percorso di gara, che si è svolto sulla pista di Cortina. La squadra italiana ha dimostrato grande coesione, spinta dalla volontà di affermarsi in un evento internazionale di grande rilievo.

MILANO – Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti salgono sul primo gradino del podio alle olimpiadi Milano-Cortina 2026. Gli azzurri hanno battuto la squadra degli Stati Uniti nell'inseguimento uomini del pattinaggio di velocità. La medaglia d'oro numero 24 arriva dopo lo storico bronzo conquistato ieri da Flora Tabanelli nel big air. Italia del biathlon solo 14esima nella staffetta 4×7,5 km uomini: oro alla Francia. È anche il giorno del bob a due maschile, e delle manche decisive per quanto riguarda lo sci acrobatico a Livigno

