Olimpiadi Milano-Cortina | Italia oro nell’inseguimento maschile di pattinaggio
Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno vinto l’oro nell’inseguimento maschile di pattinaggio alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dopo aver superato la competizione con un tempo record. La loro vittoria è arrivata grazie a una strategia precisa e a un ritmo costante durante tutto il percorso di gara, che si è svolto sulla pista di Cortina. La squadra italiana ha dimostrato grande coesione, spinta dalla volontà di affermarsi in un evento internazionale di grande rilievo.
MILANO – Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti salgono sul primo gradino del podio alle olimpiadi Milano-Cortina 2026. Gli azzurri hanno battuto la squadra degli Stati Uniti nell’inseguimento uomini del pattinaggio di velocità. La medaglia d’oro numero 24 arriva dopo lo storico bronzo conquistato ieri da Flora Tabanelli nel big air. Italia del biathlon solo 14esima nella staffetta 4×7,5 km uomini: oro alla Francia. È anche il giorno del bob a due maschile, e delle manche decisive per quanto riguarda lo sci acrobatico a Livigno Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Milano Cortina, per l’Italia è oro nell’inseguimento maschile di pattinaggio di velocitàL’Italia ha conquistato la sua seconda medaglia nell’inseguimento maschile di pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026, dopo che la squadra italiana ha battuto i favoriti norvegesi nella finale.
L’Italia è d’oro nell’inseguimento a squadre maschile di pattinaggio! Milano Cortina sempre più azzurraL’Italia conquista l’oro nell’inseguimento a squadre di pattinaggio a Milano Cortina, dopo aver battuto la Svizzera in finale.
APOTEOSI ITALIA, è ORO anche nel doppio maschile per Rieder-Kainzwaldner | #MilanoCortina2026
Argomenti discussi: Federica Brignone e Lisa Vittozzi, gli ori dei record per l'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Milano Cortina, Italia senza fine altri due ori e record di medaglie: il sogno azzurro continua; Olimpiadi 2026, risultati dell'11: 2 ori Italia dallo slittino doppio; Italiani in gara oggi 15 febbraio · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.
Olimpiadi in diretta LIVE, Italia vince l’oro nell’inseguimento a squadre contro gli USA: trionfo di Ghiotto, Giovannini e MalfattiGiorno 12 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 17 febbraio, con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it
Milano Cortina, oro Italia in inseguimento squadre pattinaggio velocità: chi sono i campioni olimpici Ghiotto, Giovannini e MalfattiGli azzurri dell’inseguimento a squadre di pattinaggio di velocità conquistano la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina oggi, martedì 17 febbraio, chiudendo la finale davanti agli Stati Unit ... adnkronos.com
Alle Olimpiadi di Milano Cortina, Jacques e Gabriella di Monaco hanno scelto look invernali coordinati ma a contrasto: lui in blu notte, lei in total white, entrambi con cappellini di lana Fusalp. Un dettaglio matchy-matchy che non è passato inosservato tra le trib facebook
Ipotesi #Trump a Milano e Verona il 22 febbraio per fine Olimpiadi #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali #OlimpiadiInvernali2026 #Olimpiadi2026 #Olympics2026 x.com