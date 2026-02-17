Matteo Renzi ha annunciato che le Olimpiadi del 2040 potrebbero essere organizzate in Toscana, una proposta che nasce dall’idea di far uscire l’Italia dai suoi tradizionali confini sportivi. Durante un’intervista al Quotidiano Nazionale, l’ex premier ha espresso il desiderio di portare i Giochi in una regione famosa per il suo patrimonio artistico e paesaggistico, puntando a valorizzare il territorio e attirare visitatori da tutto il mondo.

I Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 stanno facendo sognare tutto il mondo, anche Renzi, che nella sua intervista al Quotidiano Nazionale pensa al 2040: "le prossime Olimpiadi potrebbero essere in Toscana" I Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 continuano a macinare entusiasmo e narrazioni vincenti. L’Italia ne starebbe uscendo come il laboratorio riuscito del cosiddetto “modello diffuso“: gare sparse su più territori invece della classica città-vetrina. Lombardia, Veneto e Trentino Alto-Adige sono diventate così un unico grande palcoscenico alpino. È dentro questa cornice, già carica di retorica positiva, che si inserisce l’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale dal senatore e presidente di Italia Viva, Matteo Renzi, che non perde l’occasione per proiettare lo sguardo ben oltre il 2026. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Renzi : “Olimpiadi 2040 in Toscana, l’Italia esca dai suoi confini”

Sant’Angelo all’Esca – Durante le festività natalizie, molte persone cercano regali a prezzi convenienti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.