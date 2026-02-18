Olimpiadi l’Italia conquista la finale di Team Sprint maschile e femminile Nove ori da assegnare | le gare di oggi 18 febbraio

L’Italia si è qualificata per la finale di Team Sprint maschile e femminile durante le Olimpiadi di Pechino, grazie alle prestazioni di atleti come Caterina Ganz, Iris De Martin, Elia Barp e Federico Pellegrino. Le gare di oggi, 18 febbraio, assegnano nove medaglie d’oro e rappresentano un momento importante per lo sci di fondo azzurro. Alle 11 del mattino, Ganz e De Martin, insieme a Pellegrino e Barp, hanno dimostrato di essere tra i migliori, portando l’Italia in finale con tempi importanti.

Le azzurre Caterina Ganz e Iris De martin e Elia Barp e Federico Pellegrino hanno conquistato le finali della staffetta sprint di fondo che alle 11.45 e alle 12.15 assegnano le ultime medaglie a squadre dello sci nordico dei giochi invernali di Milano Cortina. Allo stadio del fondo di Lago di Tesero, in val di Fiemme, le ragazze si sono qualificate con il nono tempo (passano i primi 15) con Svezia, Finlandia e Canada con i tre migliori crono. I ragazzi vanno in finale come terzi alle spalle di Stati Uniti e Norvegia, che con il primo frazionista era addirittura dodicesima. Oggi si disputa anche la finale del biathlon femminile, dove l’Italia è tra le favorite.🔗 Leggi su Open.online

Olimpiadi, nove ori da assegnare: il programma di oggi 18 febbraioOggi, durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, sono in palio nove medaglie, e gli atleti italiani sono pronti a competere con determinazione.

Olimpiadi, Italia da record nello slittino: due ori nel doppio femminile e maschile – Tutte le gare di oggi 11 febbraioQuesta mattina l’Italia festeggia due medaglie d’oro nello slittino.

