Londra protesta in supporto attivista pro-palestinese Umer Khalid | 86 arresti

A Londra, durante una manifestazione di supporto all’attivista pro-palestinese Umer Khalid, sono stati effettuati 86 arresti per violazioni di proprietà. L’evento si è svolto davanti al carcere HMP Wormwood Scrubs, a nord-ovest della città. La polizia ha intervenuto per mantenere l’ordine, intervenendo in modo tempestivo e proporzionato alle circostanze. La vicenda evidenzia le sfide legate alla gestione delle proteste pubbliche in contesti sensibili.

La polizia di Londra ha arrestato 86 persone sabato sera per "violazione di proprietà" durante una manifestazione davanti al carcere HMP Wormwood Scrubs, a nord-ovest della capitale britannica. I manifestanti, che sostengono l'attivista Umer Khalid, sono stati fermati dalla Metropolitan Police: Khalid è accusato, insieme ad altri membri del gruppo Palestine Action, di aver sabotato una base della RAF nel giugno 2025 per protestare contro il supporto britannico a Israele. In prigione dal suo arresto, Khalid è in sciopero della fame dal novembre 2025.

