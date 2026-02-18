Olimpiadi le pagelle | Tomasiak chierichetto da 8,5 L' avance di Van Der Gun merita 4

Tomasiak ha ottenuto un voto di 8,5 perché ha dimostrato grande talento e precisione nel salto, conquistando subito l’attenzione degli appassionati. La sua performance ha sorpreso molti, considerando che fino a pochi giorni fa era sconosciuto al grande pubblico. Nel frattempo, Van Der Gun riceve un 4 per la sua prestazione deludente, che ha lasciato i tifosi frustrati. La sua mancanza di incisività si è vista chiaramente durante la gara, facendo discutere gli esperti di sport.