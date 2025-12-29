ciclocross van der poel detta legge anche a loenhout van aert affossato da due forature

Mathieu Van der Poel conferma la sua posizione dominante nel ciclocross, vincendo anche a Loenhout nella quinta tappa del X2O Trofee 2025-2026. La gara ha visto Van Aert costretto al ritiro a causa di due forature, mentre Van der Poel mantiene l’imbattibilità stagionale. Un risultato che sottolinea la sua superiorità nel circuito, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama del ciclocross.

Mathieu Van der Poel conserva la sua imbattibilità stagionale nel ciclocross e vince per dispersione anche a Loenhout, in occasione della quinta manche del X2O Trofee 2025-2026. Il fuoriclasse neerlandese colleziona dunque il sesto successo nel giro di sedici giorni, confermando una netta superiorità sul resto della concorrenza e restando il favorito principale in vista dei Campionati Mondiali (30 gennaio-1 febbraio) da disputare in casa a Hulst. Il sette volte campione iridato ha completato la prova odierna in 57’48”, infliggendo distacchi siderali a tutti gli avversari anche grazie alle disavventure del suo storico rivale Wout Van Aert. 🔗 Leggi su Oasport.it

