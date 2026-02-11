Durante le Olimpiadi, le valutazioni sono arrivate subito. Sighel conquista un 9 per il suo stile impeccabile, mentre Shiffrin si prende una batosta con un 4, lasciando molti delusi. Buone notizie anche per l'ucraina Smaga, premiata per il gesto, e per il tedesco Raimund, che ha fatto impazzire il pubblico con la sua allegria. Bocciature invece per Giacomel e Goggia, che non sono riusciti a brillare come speravano.

Storie di pentimenti e di tradimenti, di maledizioni e di visualizzazioni, di colpi di classe e di magate. Storie di paradossi: come quello del saltatore che ha paura delle grandi altezze e della fuoriclasse che non sa (più) vincere. Fino alla prossima volta. L’immagine più bella la cattura in mattinata il drone che segue la seggiovia che porta le discesiste alla partenza dell’Olympia delle Tofane: c’è Sofia Goggia, a occhi socchiusi, che agita le mani seguendo una storia, come farebbe Riccardo Muti. Sta visualizzando la sua imminente discesa sulla pista del cuore. Purtroppo era soltanto un sogno, e la discesa va in modo meno armonico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Olimpiadi, le pagelle: Sighel, stile da 9. Shiffrin che delusione, 4

Approfondimenti su Olimpiadi Pagelle

Dopo una gara combattuta fino all’ultimo, Mikaela Shiffrin non riesce a salire sul podio di soli sei centesimi.

L’Italia guarda alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con speranze di medaglie nel short track.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi Pagelle

Argomenti discussi: Olimpiadi 2026, le pagelle dell’Italia: Vinatzer schiacciato dalla pressione; immense le azzurre dell’hockey; Goggia-Della Mea, Arianna Fontana e la staffetta, Pellegrino e Giacomel: gli azzurri in gara oggi; Pagelle discesa maschile Olimpiadi: Franzoni deve credere nel superG, Odermatt patisce l’ascesa dei giovani.

Pietro Sighel esulta alle Olimpiadi: Chiuso un cerchio, volevo l’oro che mancava. Dispiace per mia sorellaDopo aver conquistato un argento e un bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2022 tra staffetta mista e staffetta maschile, Pietro Sighel è riuscito a mettere ... oasport.it

Milano Cortina, le pagelle del quarto giorno: l'oro dell'Italia nello short track, bronzo nel curling, il tradimento alla fidanzataLa quarta giornata di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina si è conclusa con un oro prestigioso per l'Italia nello short track, grazie ... msn.com

Pagelle Italia Olimpiadi (8 febbraio): nel PGS quando il gioco si fa duro…; Lorello merita il team-pursuit - x.com

Casa in fiamme a Mossale, grave anziana Maxi rissa notte in Pilotta Violento raid alla Galleria Parma, che colpo a Bologna: analisi, pagelle, interviste Sci, Saccardi debutta alle Olimpiadi Inserto "Economia": addizionale, la stangata - facebook.com facebook