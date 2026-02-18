Olimpiadi la guardia di finanza lasciata al freddo senza equipaggiamento | la denuncia

La Guardia di Finanza è stata lasciata al freddo senza l’equipaggiamento adeguato durante le Olimpiadi, causando proteste tra gli agenti. Sono stati mandati a sorvegliare le zone olimpiche con giubbotti leggeri e senza protezioni contro le basse temperature, nonostante le condizioni climatiche estreme. Molti agenti hanno dovuto lavorare per ore sotto la pioggia e con temperature sotto zero, senza i dispositivi necessari per tutelare la loro sicurezza.

"È inaccettabile che i nostri uomini debbano difendere una manifestazione olimpica patendo il freddo con dotazioni da ordine pubblico urbano. Abbiamo avvisato l'amministrazione per tempo, con lettere ufficiali, e in risposta abbiamo ricevuto solo rassicurazioni che la realtà sul campo ha smentito clamorosamente. I finanzieri non sono comparse di una cerimonia: sono professionisti che meritano rispetto e tutela, anche e soprattutto quando le temperature scendono a venti gradi sotto zero".

La Guardia di Finanza al Teatro San Carlo per acquisire atti su gestioneLa Guardia di Finanza di Napoli ha fatto visita al Teatro San Carlo, acquisendo documenti relativi alla gestione finanziaria della Fondazione prima dell’insediamento dell’attuale sovrintendente Fulvio Macciardi.

La guardia di finanza fa irruzione al San Carlo: doppia indagine in corsoLa Guardia di Finanza di Napoli ha effettuato un'irruzione al Teatro San Carlo, avviando due indagini mirate a approfondire la gestione finanziaria della Fondazione.

