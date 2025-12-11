La guardia di finanza fa irruzione al San Carlo | doppia indagine in corso

La Guardia di Finanza di Napoli ha effettuato un'irruzione al Teatro San Carlo, avviando due indagini mirate a approfondire la gestione finanziaria della Fondazione. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno acquisito documentazione riguardante gli aspetti contabili relativi al periodo antecedente all'insediamento dell'attuale amministrazione.

I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli si sono recati negli uffici del Teatro San Carlo di Napoli dove è stata acquisita documentazione sulla gestione finanziaria della Fondazione relativa al periodo precedente l'insediamento dell'attuale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

