La Guardia di Finanza al Teatro San Carlo per acquisire atti su gestione
La Guardia di Finanza di Napoli ha fatto visita al Teatro San Carlo, acquisendo documenti relativi alla gestione finanziaria della Fondazione prima dell’insediamento dell’attuale sovrintendente Fulvio Macciardi. L’intervento fa parte di un’attività di indagine volta a fare chiarezza sulla gestione economico-finanziaria dell’ente.
I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli si sono recati negli uffici del Teatro San Carlo di Napoli dove è stata acquisita documentazione sulla gestione finanziaria della Fondazione relativa al periodo precedente l'insediamento dell'attuale sovrintendente Fulvio Macciardi. I finanzieri hanno eseguito le acquisizioni documentali su delega della Procura di Napoli (pm Giuseppina Loreto) e della procura regionale della Corte dei conti (pm Davide Vitale). Entrambi gli uffici inquirenti sono impegnati in accertamenti sulla gestione del massimo partenopeo e il materiale prelevato dai militari verrà passato al setaccio dagli investigatori con lo scopo di verificare la presenza di eventuali irregolarità amministrative o procedurali.
