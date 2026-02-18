LIVE Sci di fondo Team sprint tl Olimpiadi 2026 in DIRETTA | azzurre in finale! Bene Barp ora Pellegrino

Il nome di Klaebo è salito agli onori delle cronache perché ha stabilito il miglior tempo nelle qualificazioni del team sprint di sci di fondo alle Olimpiadi 2026, assicurandosi così un posto in finale. La gara si è svolta questa mattina, e l’atleta norvegese ha dimostrato una grande velocità, lasciando gli altri concorrenti molto indietro. Le azzurre sono riuscite a qualificarsi per la finale, mentre Pellegrino continua a seguire con attenzione le sue performance.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.32: Klaebo fa segnare il miglior tempo assoluto e sistema la questione qualificazione 10.30: Partito Klaebo che non può distrarsi perchè la Norvegia è 12ma 10.25: Questa la classifica della prima parte della qualificazione maschile: 1 PUEYO Jaume 2:51.75 2 OGDEN Ben +1.16 3 BARP Elia +3.85 4 VIK Lars Young +3.89 5 RIEBLI Janik +4.83 6 FOETTINGER Michael +5.21 7 STAREGA Maciej +5.93 8 CYR Antoine +6.57 9 VUORINEN Lauri +6.60 10 TUZ Jiri +6.83 11 DESLOGES Mathis +7.12 12 HEDEGART Einar +7.52 13 HAEGGSTROEM Johan +7.64 14 MUSGRAVE Andrew +8.24 10.22: L'australiano Vik è quarto