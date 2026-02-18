LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 18 febbraio in DIRETTA | Shiffrin in testa avanzano le azzurre nel fondo
Mikaela Shiffrin domina la gara di slalom e si prende il primo posto, mentre le atlete italiane avanzano nelle competizioni di fondo. La campionessa americana ha migliorato il suo tempo di oltre un secondo rispetto agli avversari, dimostrando grande sicurezza sulla neve. Nel frattempo, le azzurre migliorano le proprie prestazioni e si avvicinano alle posizioni di vertice.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 18 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 8 febbraio in DIRETTA: tre azzurre avanzano nel PGSQuesta mattina si sono viste buone notizie dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 10 febbraio in DIRETTA: bene le azzurre nel fondoOggi le atlete italiane del fondo hanno dato segni di miglioramento.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Medagliere Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Podi e Medaglie LIVE; Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Dove vedere le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina per farvi una scorpacciata di sport sdraiati comodamente sul divano; Olimpiadi Milano Cortina LIVE: varie medaglie d'oro in palio oggi.
LIVE Olimpiadi: si parte con Curling e Sci di fondo. Alle 10 prima manche di slalom femminileI Giochi olimpici di Milano Cortina sono trasmessi in chiaro e in diretta tv sui canali Rai, da Rai 2 a Rai Sport HD, e in streaming su RaiPlay. Le gare sono trasmesse in tempo reale anche sui canali ... gazzetta.it
Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: slalom con Della Mea, Vittozzi e Wierer per l’oro con il biathlonGiorno 16 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 18 febbraio con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it
Arriva un’altra medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina: i ragazzi del pattinaggio velocità – Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti –, inseguimento a squadre maschile, trionfano nella finale contro gli Stati Uniti. Un successo ch facebook
17/2/26. OLIMPIADI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026. L'Italia resta seconda in classifica generale. Oggi conquistate una medaglia d'oro e una di bronzo: in tutto 24 medaglie: 9 d'oro, 4 d'argento, 11 di bronzo. Nella foto il medagliere delle prime 14 nazioni x.com