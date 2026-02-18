Olimpiadi bronzo per gli azzurri nella team sprint dello sci di fondo Attesa per il biathlon femminile – Le gare di oggi 18 febbraio

Durante le gare di oggi ai Giochi di Milano Cortina, gli azzurri dello sci di fondo hanno ottenuto un bronzo nella staffetta sprint. La squadra italiana ha mostrato grande determinazione sulla neve, battendo team di livello internazionale. La medaglia arriva dopo una corsa intensa e combattuta, che ha premiato la compattezza e la velocità degli atleti italiani. Ora l’attenzione si sposta sul biathlon femminile, in attesa delle prossime sfide che coinvolgeranno le concorrenti italiane. Le gare continuano con entusiasmo e tensione.

L’Italia del fondo conquista la medaglia di bronzo nella sprint dello sci di fondo ai Giochi di Milano Cortina. Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno chiuso al terzo posto alle spalle della Norvegia di Klaebo al quinto oro di queste Olimpiadi e agli Stati Uniti. È la venticinquesima medaglia per l’Italia. Podio lontano invece per le azzurre Caterina Ganz e Iris De martin e Elia Barp e Federico Pellegrino, che hanno concluso la finale all’ottavo posto. Allo stadio del fondo di Lago di Tesero, in val di Fiemme, le azzurre si erano qualificate con il nono tempo (passano i primi 15) con Svezia, Finlandia e Canada con i tre migliori crono.🔗 Leggi su Open.online

Olimpiadi, l’Italia conquista la finale di Team Sprint maschile e femminile. Nove ori da assegnare: le gare di oggi 18 febbraioL’Italia si è qualificata per la finale di Team Sprint maschile e femminile durante le Olimpiadi di Pechino, grazie alle prestazioni di atleti come Caterina Ganz, Iris De Martin, Elia Barp e Federico Pellegrino.

Gli Azzurri Pellegrino e Barp bronzo nella team sprint di sci nordicoFederico Pellegrino ed Elia Barp hanno ottenuto il bronzo nella staffetta di sci nordico ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver superato una forte concorrenza nelle ultime fasi della gara.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.