Gli Azzurri Pellegrino e Barp bronzo nella team sprint di sci nordico
Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno ottenuto il bronzo nella staffetta di sci nordico ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver superato una forte concorrenza nelle ultime fasi della gara.
AGI - Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno conquistato la medaglia di bronzo nella team sprint di sci nordico dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Sul circuito ricavato a Lago di Tesero, in Trentino, la coppia azzurra è stata preceduta dalla Norvegia e dagli Stati Uniti. Johannes Hoesflot Klaebo, dominatore della frazione conclusiva, si è imposto insieme a Einar Hedegart in 18'28"9 precedendo di 1"4 gli statunitensi Ben Ogden e Gus Schumacher. Barp e Pellegrino hanno accusato un ritardo di 3"3. Quarta la Svizzera a 4"3. Per l' Italia Team è la 25ª medaglia a Milano Cortina. 🔗 Leggi su Agi.it
Show di Pellegrino e Barp: l’Italia è bronzo nella Team Sprint dello sci di fondo. Quinto oro per l’alieno KlaeboPellegrino e Barp portano l’Italia sul podio nella Team Sprint di sci di fondo, un risultato arrivato dopo una forte battaglia con le altre squadre.
Coppa del Mondo di Sci di Fondo, Pellegrino-Barp coppia stellare nella Team Sprint: è secondo postoNella tappa di Davos della Coppa del Mondo di Sci di Fondo, la coppia italiana formata da Federico Pellegrino ed Elia Barp si distingue nella Team Sprint, conquistando un prestigioso secondo posto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Milano-Cortina, Pellegrino trascina gli Azzurri sul podio: l’Italia è di bronzo nella staffetta di fondo; Fontana, Wierer e Vittozzi, Sighel, Pellegrino e Barp, Della Mea... Tutti gli azzurri in gara oggi; Milano Cortina: scelti gli azzurri per la 10 km, fuori Pellegrino e Barp; Olimpiadi 2026, gli azzurri in gara il 18 febbraio.
Medaglie azzurre. Pellegrino e Barp bronzo nella sprint di fondoLe azzurre Andrea Vötter e Marion Oberhofer hanno vinto la medaglia d'oro nel doppio femminile, al suo esordio nel programma olimpico dello slittino. Già al comando dopo la prima manche, il doppio ... avvenire.it
Olimpiadi 2026, il programma di oggi 18 febbraio: gli italiani in gara, orari e dove vederliLara Della Mea (AP Photo/Robert F. Bukaty)Lara Della Mea (AP Photo/Robert F. Bukaty) Otto ... msn.com
MILANO CORTINA | Le azzurre Caterina Ganz e Iris De Martin, e gli azzurri Elia Barp e Federico Pellegrino, hanno conquistato le finali della staffetta sprint di fondo che alle 11.45 e alle 12.15 assegnano le ultime medaglie a squadre dello sci nordico dei gioch facebook
Milano Cortina, il programma di mercoledì 18 febbraio: gli azzurri in gara. Dalla staffetta femminile di biathlon al duetto Pellegrino-Barp nel fondo, l’Italia Team cerca il colpaccio nella giornata delle grandi sfide di squadra. x.com