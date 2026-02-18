Gli Azzurri Pellegrino e Barp bronzo nella team sprint di sci nordico

Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno ottenuto il bronzo nella staffetta di sci nordico ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver superato una forte concorrenza nelle ultime fasi della gara.

AGI -  Federico Pellegrino  ed  Elia Barp  hanno conquistato la  medaglia di bronzo  nella  team sprint  di  sci nordico  dei  Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Sul  circuito  ricavato a  Lago di Tesero, in  Trentino, la  coppia azzurra  è stata preceduta dalla  Norvegia  e dagli  Stati Uniti.  Johannes Hoesflot Klaebo, dominatore della frazione conclusiva, si è imposto insieme a Einar Hedegart in 18'28"9 precedendo di 1"4 gli  statunitensi Ben Ogden e Gus Schumacher. Barp e Pellegrino hanno accusato un  ritardo di 3"3. Quarta la  Svizzera  a 4"3. Per l' Italia Team  è la  25ª medaglia  a  Milano Cortina. 🔗 Leggi su Agi.it

