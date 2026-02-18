gli azzurri pellegrino e barp bronzo nella team sprint di sci nordico

Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno ottenuto il bronzo nella staffetta di sci nordico ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver superato una forte concorrenza nelle ultime fasi della gara.

AGI - Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno conquistato la medaglia di bronzo nella team sprint di sci nordico dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Sul circuito ricavato a Lago di Tesero, in Trentino, la coppia azzurra è stata preceduta dalla Norvegia e dagli Stati Uniti. Johannes Hoesflot Klaebo, dominatore della frazione conclusiva, si è imposto insieme a Einar Hedegart in 18'28"9 precedendo di 1"4 gli statunitensi Ben Ogden e Gus Schumacher. Barp e Pellegrino hanno accusato un ritardo di 3"3. Quarta la Svizzera a 4"3. Per l' Italia Team è la 25ª medaglia a Milano Cortina. 🔗 Leggi su Agi.it

