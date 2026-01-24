Sommer | arrivano le scuse ai tifosi via social

Dopo la partita tra Inter e Pisa, Yann Sommer si scusa sui social con i tifosi a causa di alcune difficoltà incontrate durante la serata. La partita, ricca di gol e emozioni, ha visto il portiere tedesco protagonista di alcuni momenti complicati, portando l’estremo difensore a rivolgersi ai supporter per chiarire la sua posizione e continuare a sostenere la squadra.

Sommer. La serata di Inter-Pisa è stata ricca di gol ed emozioni, ma non è iniziata nel migliore dei modi per Yann Sommer. L'errore del portiere nerazzurro, che ha favorito la rete di Stefano Moreo sbloccando il risultato, ha rappresentato uno dei momenti chiave dell'avvio di gara a San Siro. Nonostante il risultato finale sorrida all' Inter, l'episodio ha lasciato il segno soprattutto a livello personale. Sommer, noto per il carattere sempre misurato, ha vissuto con evidente dispiacere quell'incertezza che ha permesso al Pisa di portarsi in vantaggio e di accendere la partita.

