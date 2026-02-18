Olimpiadi Arianna Fontana da record | argento nella staffetta short track ora è l’italiana più medagliata di sempre – Tutti i risultati

Arianna Fontana ha conquistato una medaglia d’argento nella staffetta 3000 metri di short track ai Giochi Olimpici, diventando l’atleta italiana più medagliata di sempre. La gara si è svolta ieri a Pechino, dove la squadra azzurra ha portato a casa il risultato dopo una corsa intensa e combattuta. Fontana ha dato il massimo, contribuendo alla vittoria con una velocità impressionante. La sua performance ha sorpreso molti appassionati e tifosi italiani, che ora seguono con entusiasmo il suo percorso.

La staffetta femminile dei 3000 metri di short track, con Arianna Fontana, ha centrato la medaglia d'argento alle Olimpiadi. Con questo risultato, l'azzurra sale a quota 14 medaglie olimpiche, superando il primato di Edoardo Mangiarotti (13) e diventando la più medagliata di sempre ai Giochi. La staffetta composta da Arianna Sighel, Gloria Ioratti, Elisa Confortola, Arianna Fontana e Chiara Betti ha chiuso alle spalle della Corea, che ha conquistato l'oro. A chiudere il podio il Canada, bronzo.