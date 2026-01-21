Milano-Cortina | Uber previste mln corse con +90% a Milano durante la settimana apertura

A due settimane dall’inizio dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina, Uber ha annunciato un piano per gestire l’aumento delle richieste di corse. Come sponsor ufficiale, l’azienda prevede di offrire circa 90% di corse in più a Milano durante la settimana di apertura, per garantire un servizio efficiente e supportare i flussi di mobilità legati all’evento.

(Adnkronos) – A due settimane dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 6 febbraio, Uber – sponsor ufficiale del ride-hailing dei Giochi – ha presentato oggi il proprio piano per affrontare l'aumento degli spostamenti previsto durante l'evento. Milano Cortina 2026 rappresenta una sfida senza precedenti per la mobilità del Paese:

