Uber accende i motori per le Olimpiadi Milano Cortina | prevista una crescita del 90% nella domanda

Uber si prepara alle Olimpiadi Milano Cortina, con un piano strategico per gestire un incremento stimato del 90% nella domanda di trasporto. A due settimane dall'inizio dei Giochi, l'azienda, sponsor ufficiale del servizio di ride-hailing, ha annunciato le misure adottate per garantire un servizio efficiente e affidabile durante l’evento. Questa fase rappresenta un momento chiave per il settore dei trasporti in vista di un evento di grande portata internazionale.

Milano, 21 gennaio 2026 – Uber scalda il motore in vista delle Olimpiadi Milano Cortina. A due settimane dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 6 febbraio, Uber - sponsor ufficiale del ride-hailing (servizio di trasporto a chiamata, ndr ) dei Giochi - ha presentato oggi, mercoledì 21 gennaio, il piano per affrontare l'aumento degli spostamenti previsto durante l'evento. Milano Cortina 2026 rappresenta una sfida senza precedenti per la mobilità del Paese: con un'estensione geografica di oltre 22.000 chilometri quadrati, è l'edizione dei Giochi Invernali più ampia mai organizzata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

