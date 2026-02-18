Olimpiadi 2026 l’Italia è nella storia | mai tante volte sul podio ai Giochi invernali – Il medagliere aggiornato in tempo reale

Il fatto che l’Italia abbia ottenuto numerose medaglie alle Olimpiadi invernali del 2026 deriva dai risultati di domenica 15 febbraio, quando ha superato il record di Lillehammer del 1994. Con queste medaglie, l’Italia ha raggiunto una quota mai vista prima, battendo ogni precedente record di podi in una singola edizione. La squadra italiana si è distinta in diverse discipline, portando a casa medaglie importanti. La competizione continua e il medagliere si aggiorna in tempo reale. La strada verso il traguardo finale resta aperta.

Con le medaglie conquistate domenica 15 febbraio l'Italia sfonda il record di Lillehammer nel 1994 ed entra nella storia: mai così tanti podi ottenuti in una Olimpiade invernale (allora furono 21), con una settimana di gare ancora da disputare. Esulta sui social anche la stessa premier Giorgia Meloni, che definisce «grandiosi» gli atleti italiani che hanno inanellato tanti successi. Ecco l'elenco aggiornato in tempo reale di tutte le medaglie vinte dagli atleti italiani alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. February 15, 2026 Medagliere italiano alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.