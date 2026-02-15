Olimpiadi 2026 l’Italia è nella storia | mai tante medaglie vinte Meloni | Grandiosi! – Il medagliere aggiornato in tempo reale

L’Italia ha battuto un record storico alle Olimpiadi 2026, conquistando un numero mai visto prima di medaglie. La causa è la grande performance degli atleti italiani nelle competizioni di domenica 15 febbraio, che ha portato a 21 podi, superando il massimo di Lillehammer del 1994. Tra le vittorie, spiccano medaglie di diversi sport, come lo sci e il pattinaggio, che hanno emozionato il pubblico. La prima ministra Meloni ha commentato con entusiasmo: «Grandiosi!» Si aggiorna in tempo reale il medagliere, che mostra un’Italia più competitiva che mai.

Con le medaglie conquistate domenica 15 febbraio l'Italia sfonda il record di Lillehammer nel 1994 ed entra nella storia: mai così tanti podi ottenuti in una Olimpiade invernale (allora furono 21), con una settimana di gare ancora da disputare. Nella classifica generale l' Italia è sempre seconda dietro la Norvegia (22 contro 24). Esulta sui social anche la stessa premier Giorgia Meloni, che definisce «grandiosi» gli atleti italiani che hanno inanellato tanti successi.