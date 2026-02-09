Olimpiadi 2026 | il medagliere azzurro aggiornato in tempo reale

Gli atleti italiani continuano a salire sul podio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’elenco dei medagliati si aggiorna minuto dopo minuto, mostrando le vittorie e i risultati degli sport invernali. Gli appassionati seguono con attenzione gli eventi, sperando in nuove medaglie per il team azzurro.

Ecco l’elenco aggiornato in tempo reale di tutti i podi, i risultati e le medaglie vinte dagli atleti italiani in questa edizione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Medagliere italiano alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Medaglie d’oro dell’Italia. Arriva la prima medaglia d’oro: è quella di Francesca Lollobrigida, che nei 3000 metri del pattinaggio velocità chiude al primo posto con il record olimpico.. A birthday is a great day to be with your family, and Francesca Lollobrigida spent hers the best way possible – with her son, a gold medal around her neck, and an Olympic record written into the history books.🔗 Leggi su Open.online

Le Olimpiadi di Milano Cortina sono iniziate con due medaglie per l’Italia nella discesa libera.

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l’Italia mette subito le prime medaglie al collo.

