Olimpiadi 2026 | il programma di domani giovedì 19 febbraio Orari tv ordine delle gare

Il programma di domani delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 prevede sette finali, tra cui le sprint di sci alpinismo e la gara di speed skating sui 1500 metri. La giornata si concentra su discipline diverse, coinvolgendo atleti provenienti da tutto il mondo. Le competizioni si terranno in vari impianti, con dirette televisive e orari definiti. Le medaglie in palio rappresentano il culmine di settimane di allenamenti e sacrifici. Gli appassionati potranno seguire le gare in diretta e scoprire chi salirà sul podio.

Domani, giovedì 19 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno sette i titoli in palio, ovvero quelli delle sprint di sci alpinismo, della team sprint di combinata nordica, degli aerials maschili di sci freestyle, dei 1500 metri maschili di speed skating, dell'individuale femminile di pattinaggio artistico e del torneo femminile di hockey su ghiaccio. Oltre alle finali in programma, si concluderanno i round robin di curling, maschile e femminile, e per gli uomini si disputeranno anche le semifinali, proseguiranno le prove cronometrate del bob a 2 femminile e del bob a 4 maschile, e si terranno le qualificazioni, maschili e femminili, dell'halfpipe di sci freestyle.