Olimpiadi Milano Cortina | programma di domani giovedì 12 febbraio Orari tv ordine delle gare

Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina si assegnano nove medaglie. La giornata si apre con le gare di superG femminile di sci alpino e si chiude con le prove di short track, tra cui i 500 femminili e i 1000 maschili. Gli appassionati potranno seguire le gare in diretta TV, con orari e dettagli che si concentrano tra il mattino e il tardo pomeriggio.

Domani, giovedì 12 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno nove i titoli in palio, ovvero quelli del superG femminile di sci alpino, della 10 km tl femminile di sci di fondo, delle moguls maschili di sci freestyle, del cross maschile e dell’halfpipe femminile di snowboard, dei 5000 femminili di speed skating, della staffetta a squadre di slittino, e dei 500 femminili e dei 1000 maschili di short track. Oltre alle finali in programma, proseguiranno le fasi a gironi dei tornei di hockey maschile e di curling maschile, si concluderà la prima fase dell’hockey su ghiaccio femminile, e ci saranno le prove cronometrate del bob a 2 maschile e del monobob femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Olimpiadi Milano Cortina: programma di domani (giovedì 12 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare Approfondimenti su Milano Cortina Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (12 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare Domani, giovedì 12 febbraio, le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 portano in scena nove finali. Olimpiadi Milano Cortina 2026: programma di domani (7 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare Domani si accendono le prime medaglie delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Dal calendario gare alle sedi: tutto ciò che c'è da sapere su Milano Cortina 2026; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, giovedì 5 febbraio; Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, il programma con tutte le gare in calendario; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il programma completo e gli eventi da medaglia giorno per giorno | Calendario. Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Programma e Orari di OggiOggi gli azzurri scendono in pista per vivere nuove emozioni indimenticabili alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. notizie.it Olimpiadi 2026, il programma del 10 febbraio a Milano CortinaIl programma delle Olimpiadi 2026 del 10 febbraio: orari, italiani in gara e dove vederli in TV in chiaro e streaming ... fanpage.it Cam Bolton si rompe il collo in allenamento alle Olimpiadi di Milano - facebook.com facebook Olimpiadi invernali Milano-Cortina, i risultati delle gare di oggi in diretta live #SkySport #MilanoCortina x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.