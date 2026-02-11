Olimpiadi Milano Cortina | programma di domani giovedì 12 febbraio Orari tv ordine delle gare

Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina si assegnano nove medaglie. La giornata si apre con le gare di superG femminile di sci alpino e si chiude con le prove di short track, tra cui i 500 femminili e i 1000 maschili. Gli appassionati potranno seguire le gare in diretta TV, con orari e dettagli che si concentrano tra il mattino e il tardo pomeriggio.

Domani, giovedì 12 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno nove i titoli in palio, ovvero quelli del superG femminile di sci alpino, della 10 km tl femminile di sci di fondo, delle moguls maschili di sci freestyle, del cross maschile e dell’halfpipe femminile di snowboard, dei 5000 femminili di speed skating, della staffetta a squadre di slittino, e dei 500 femminili e dei 1000 maschili di short track. Oltre alle finali in programma, proseguiranno le fasi a gironi dei tornei di hockey maschile e di curling maschile, si concluderà la prima fase dell’hockey su ghiaccio femminile, e ci saranno le prove cronometrate del bob a 2 maschile e del monobob femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

