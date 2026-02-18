Olimpiadi 2026 cane lupo invade la pista dello sci di fondo | fuori programma a Milano Cortina

Durante le qualificazioni del team sprint di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il cane lupo ha invaso improvvisamente la pista. La presenza dell’animale ha interrotto le prove e ha causato scompiglio tra gli atleti. Il cane, visibilmente confuso, si è aggirato tra i concorrenti senza arrecare danni. La scena ha attirato l’attenzione di pubblico e telecamere, creando un momento inaspettato nel cuore della competizione. La sicurezza ha prontamente allontanato l’animale, mentre gli atleti riprendevano le loro performance.

Siparietto inatteso durante le qualificazioni del team sprint di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Un cane lupo cecoslovacco ha fatto irruzione sulla pista, comparendo proprio nel rettilineo finale mentre due atlete si preparavano a tagliare il traguardo. Per alcuni istanti non sono mancati attimi di apprensione: l'animale, scambiato da molti spettatori per un vero lupo, correva alle loro spalle, facendo temere un possibile contatto. L'allarme, però, è rientrato quasi subito.