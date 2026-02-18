C’è un cane lupo in gara allo sci di fondo il fuori programma alle Olimpiadi | la reazione degli atleti e l’arrivo al traguardo – Il video

Un cane lupo ha corso insieme agli atleti durante la gara di sci di fondo in Val di Fiemme, creando un momento inaspettato tra i partecipanti. La presenza del cane, che si è unito alla competizione per alcuni metri, ha attirato l’attenzione di spettatori e corridori, mentre il suo arrivo al traguardo è stato ripreso in un video diventato virale sui social. Gli atleti hanno mostrato sorpresa e divertimento di fronte a questa incursione insolita.

C'è anche un intruso a quattro zampe a tagliare il traguardo durante le gare di sci in corso in Val di Flemme per le Olimpiadi di Milano Cortina. Nelle qualifiche della staffetta sprint femminile di fondo, ultima gara a squadre di sci nordico dei giochi invernali, un cane lupo ha "partecipato" agli ultimi metri del rettilineo finale, tra i sorrisi del pubblico e degli stessi atleti. «È stata lo cosa più curiosa avvenuta finora», confessa il 54enne Giovanni Plano, responsabile delle operazioni olimpiche trentine. L'allarme (poi rientrato) degli organizzatori. «Di solito seguo le gare dalla sala giuria, perché così siamo in contatto diretto anche con la parte medica, nel caso dovessimo intervenire. Sta girando di nuovo un video su Facebook dove si vede un cane correre su una pista da sci. Molti pensano che sia successo alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, ma non è vero. Il video risale al 2012, durante una gara di Coppa del Mondo sulla pista St