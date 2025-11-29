Ricerca l' olfatto guida nuovi studi sulla sindrome X Fragile | 50mila euro al progetto di Tor Vergata
Milano, 27 nov. (Adnkronos Salute) - È l'unica ricerca nel Lazio selezionata nell'ambito del bando Fondazione Telethon-Fondazione Cariplo 2025 e finanziata con 50 mila euro. Coordinata da Claudia Bagni, professoressa ordinaria di Biologia applicata del Dipartimento di biomedicina e prevenzione dell'Università di Roma Tor Vergata, ha come missione quella di indagare sui 'dark genes', i geni poco studiati, che fanno capo ai recettori dell'olfatto nei pazienti con Sindrome dell'X Fragile. Il progetto di ricerca, svolto in stretta collaborazione col Dipartimento di neuroscienze fondamentali dell'università di Losanna, indaga un ambito ancora poco esplorato ma per gli esperti "potenzialmente rivoluzionario" per comprendere i disturbi del neurosviluppo: le alterazioni del sistema olfattivo nella Sindrome dell'X Fragile, la forma monogenica più frequente di diversa abilità intellettiva ed autismo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
