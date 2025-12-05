Olevano sul Tusciano appuntamento con i laboratori e gli spettacoli di Porto di Parole
Appuntamento con "Porto di Parole – La Bottega delle Narrazioni Differenti" a Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno. L'evento si svolgerà sabato 6 dicembre e coinvolgerà le piazze delle frazioni di Ariano, Monticelli e Salitto con un programma di attività creative e narrazioni. Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Il Magico Natale 2025 ad Olevano sul Tusciano sta per accendersi! Con immensa gioia presentiamo il Calendario Natalizio 2025, un viaggio tra luci, tradizioni, emozioni e momenti di comunità che renderanno questo periodo ancora più speciale. ? - facebook.com Vai su Facebook
Noemi Passannante, oggi i funerali della 16enne: «Sei stata un esempio per tutti noi» - Olevano sul Tusciano, i funerali della 16enne Noemi Passannante deceduta nella giornata di ieri all'ospedale Mondali di Napoli in seguito a una lunga malattia. Secondo ilmattino.it