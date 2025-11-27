Scuole nel mirino dei ladri rubati computer a Pago Veiano
Tempo di lettura: 2 minuti Furto nella notte a Pago Veiano. Ignoti hanno svaligiato le scuole, portando via i computer dalle aule. Il sindaco Mauro De Ieso, impegnato stamani in Prefettura per discutere di sicurezza, annuncia l’accelerazione del piano di videosorveglianza e chiede una risposta immediata da parte delle istituzioni. “Brutto risveglio per l’intera comunità scolastica, abbiamo scoperto il furto dei computer nelle nostre scuole. Un gesto grave, che ferisce un luogo dedicato alla crescita dei nostri ragazzi e colpisce tutti noi” dichiara il sindaco. “In questo momento sono in Prefettura per partecipare alla riunione, già convocata, del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e per affrontare anche il tema della videosorveglianza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti simili trattati di recente
Raid vandalici a Comiso, tre scuole nel mirino dei malviventi - facebook.com Vai su Facebook
#PrimaPagina Nigeria, scuole nel mirino Rapiti 303 studenti di un istituto cattolico Timore per la sorte dei ragazzi e di 12 insegnanti osservatoreromano.va/it/news/2025-1… Vai su X
Una seconda scuola elementare di Varese colpita dai di ladri di scarpe da ginnastica - È la primaria Don Bosco dove sono sparite altre paia di calzature sportive dei ragazzini di quinta. Da varesenews.it
Ladri scatenati a scuola: rubati Pc e schermi - Nella notte, ignoti hanno fatto irruzione nella scuola portando via un bottino ingente tra ... Lo riporta quotidianodipuglia.it
Rubati pc dalle aule delle Bonvesin e Rodari di Legnano - I malviventi hanno preso di mira solo le aule dell'ala che si affaccia su corso Magenta ed hanno rubato 11 pc. Come scrive legnanonews.com