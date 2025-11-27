scuole nel mirino dei ladri rubati computer a pago veiano

Tempo di lettura: 2 minuti Furto nella notte a Pago Veiano. Ignoti hanno svaligiato le scuole, portando via i computer dalle aule. Il sindaco Mauro De Ieso, impegnato stamani in Prefettura per discutere di sicurezza, annuncia l’accelerazione del piano di videosorveglianza e chiede una risposta immediata da parte delle istituzioni. “Brutto risveglio per l’intera comunità scolastica, abbiamo scoperto il furto dei computer nelle nostre scuole. Un gesto grave, che ferisce un luogo dedicato alla crescita dei nostri ragazzi e colpisce tutti noi” dichiara il sindaco. “In questo momento sono in Prefettura per partecipare alla riunione, già convocata, del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e per affrontare anche il tema della videosorveglianza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

