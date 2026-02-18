Ok del ministero con prescrizioni al progetto del porto canale soddisfazione di Testa e Pastore FdI

Il ministero della Cultura ha dato il via libera al progetto di deviazione del porto canale di Pescara, ma ha imposto alcune prescrizioni tecniche. Testa e Pastore di Fratelli d’Italia esprimono soddisfazione, sottolineando che si tratta di un passo importante per lo sviluppo della città. Il progetto prevede la costruzione di nuovi moli guardiani, che migliorano la sicurezza e la funzionalità del porto. Ora si attende la definizione delle modifiche richieste dal ministero e l’avvio dei lavori.

Il progetto di deviazione del porto Canale di Pescara e di completamento dei nuovi moli guardiani ottiene il parere favorevole, accompagnato da una serie di prescrizioni tecniche, dal ministero della Cultura. Lo fanno sapere il deputato pescarese e il consigliere comunale FdI di Pescara, Guerino Testa e Massimo Pastore, sottolineando che "si tratta di un passaggio fondamentale nel percorso amministrativo di un intervento atteso da anni e considerato strategico per la sicurezza della navigazione, la funzionalità dello scalo e lo sviluppo economico dell’area portuale". "Il parere - dicono - richiama l’esigenza di garantire un corretto inserimento paesaggistico delle opere, attraverso approfondimenti specifici sull’intervisibilità, sugli impatti visivi e sulle soluzioni di mitigazione.🔗 Leggi su Ilpescara.it Porto di Livorno, affidati i lavori per l'ampliamento del canale di accesso: i dettagli del progetto da 16 milioni di euro e i tempi di realizzazioneIl porto di Livorno avvia i lavori di ampliamento del canale di accesso, un intervento da 16 milioni di euro che richiederà circa due anni di cantieri. Porto Turistico "Marina di Pastena": il progetto approda al Ministero dell'AmbienteQuesta mattina il progetto per la trasformazione del Porto Turistico Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Norcia, ok all’ intervento di miglioramento sismico e restauro della chiesa di Santa Maria Bianca; Ales, c’è l’ok sul nuovo Contratto aziendale per gli oltre 2.500 dipendenti; AUTONOMIA, ATTESO MERCOLEDÌ L’ULTIMO OK DEL GOVERNO; Semaforo verde alla Bretella Reno-Setta. Pescara: deviazione porto canale, ok del Ministero con prescrizioniIl progetto di deviazione del Porto canale di Pescara ottiene il parere favorevole del ministero della Cultura, con prescrizioni tecniche ... rete8.it Porto Canale di Pescara, ok del Ministero con prescrizioni: avanti il progetto dei nuovi moliPescara. Un passaggio chiave nell’iter autorizzativo per uno degli interventi infrastrutturali più attesi dalla città. Il progetto di deviazione del ... abruzzolive.it I cittadini e le cittadine “donano” 32,5 milioni di euro ai partiti politici con la dichiarazione dei redditi tramite il 2 per mille. Dal 2016 sempre in testa il Partito Democratico, ascesa di Fratelli d'Italia, declino della Lega. I dati arrivano direttamente dal Ministero facebook "Vi spariamo in testa". Angelo Bonelli denuncia minacce di morte. Così il leader di Avs alla Camera: "Gravissimo leggere di leader di partito che mettono il simbolo di Avs sopra l'immagine dell'efferato omicidio di Quentin Deranque" e "mi riferisco anche al mini x.com