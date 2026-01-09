Porto di Livorno affidati i lavori per l' ampliamento del canale di accesso | i dettagli del progetto da 16 milioni di euro e i tempi di realizzazione
Il porto di Livorno avvia i lavori di ampliamento del canale di accesso, un intervento da 16 milioni di euro che richiederà circa due anni di cantieri. L’obiettivo è migliorare la navigabilità e la sicurezza portuale, mantenendo intatto il progetto originale di valorizzazione della Torre del Marzocco. Questa operazione rientra in un piano strategico di potenziamento delle infrastrutture portuali, garantendo un miglioramento delle attività marittime e della gestione dei traffici.
Quasi due anni di cantieri e un maxi appalto da 16 milioni di euro per l'ampliamento del canale di accesso al porto e il progetto di acquaticità della Torre del Marzocco, così come era in origine. Non c'è soltanto la Darsena Europa tra le opere che cambieranno il volto del porto di Livornono: tra. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
